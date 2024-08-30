Водохранилища Москвы готовы к бесперебойному снабжению города в жару

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме и готовы для бесперебойного снабжения города в жаркую погоду. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок – на 71% и 91% соответственно. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой, независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары", – приводятся слова вице-мэра в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Бирюков рассказал, что грамотные действия специалистов комплекса позволили успешно пройти паводки и половодье после зимы.

"Достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне и обеспечивать их штатное функционирование. Ежедневно столица потребляет 2,8 миллиона кубометров воды, ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю", – сказал заммэра.

Подготовка питьевой воды ведется на Рублевской, Северной, Западной и Восточной станциях. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают в себя 15 водохранилищ.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в выходные. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в дневные часы 31 августа и 1 сентября воздух в Москве прогреется до 30–31 градусов. В связи с жаркой погодой горожанам рекомендуется быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце.

