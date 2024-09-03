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03 сентября, 22:15

Новости

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

Собянин рассказал, какие соцобъекты будут построены на юго-востоке Москвы

Собянин сообщил об открытии четырех новых причалов для речного электротранспорта

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Собянин: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

47 жилых комплексов по программе реновации ввели в эксплуатацию на юго-востоке Москвы. Еще 74 новостройки в этом округе находятся на стадии строительства или проектирования, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Почти 30 тысяч москвичей уже получили квартиры. Помимо современного жилья, для людей создают комфортную среду и удобные сервисы в шаговой доступности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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