Собянин: почти 30 тыс жителей ЮВАО получили современные квартиры по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое жилье по программе реновации на юго-востоке Москвы получили около 30 тысяч горожан. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что 47 жилых комплексов были введены в эксплуатацию в ЮВАО, а на стадии строительства и проектирования находятся еще 74 новостройки. Сейчас специалисты возводят и социальные объекты, в том числе детсады в Выхино-Жулебине, Люблине и Текстильщиках, а также школы в Марьине и Южнопортовом районах. Параллельно с этим в Люблине будет построена поликлиника, а в Южнопортовом – подстанция скорой помощи.

Мэр подчеркнул, что для жителей юго-востока столицы скоро возведут четырехэтажный культурно-спортивный центр "Печатники" с актовым, спортивным и демонстрационными залами. Собянин добавил, что данный проект уже согласован.

Недавно в ЖК "Люблинский парк" в Люблине открылся детский сад, рассчитанный на 325 детей. Все помещения дошкольного учреждения просторные, на территории – обустроенные игровые зоны и зоны для прогулок. Кроме того, был открыт бассейн. Там смогут проводить время не только воспитанники детского сада: в свободное время здесь будут заниматься юные жители района Люблино.

