Собянин: в Москве будет благоустроено 1,25 тыс гектаров в рамках КРТ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках 236 проектов программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве благоустроят порядка 1,25 тысячи гектаров участков. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Так, на территории бывшей промзоны Южный порт появится многоуровневая набережная с мариной. Особенностью проекта является парящий на высоте 30 метров прозрачный ярус, рассказал мэр.

В Кунцеве, продолжил Собянин, сделают прогулочные зоны внутри и около каждого жилого квартала с детскими и спортивными площадками, а на части бывшей промзоны Братцево создадут пешеходный бульвар между улицей Выборгской и Новопетровским проездом.

Ранее сообщалось, что 36 столичных набережных приведут в порядок до 2030 года. Некоторые из них обновят благодаря проектам благоустройства. Остальные же появятся в ходе реорганизации промзон, расположенных вдоль Москвы-реки. Наиболее крупные проекты – реабилитация парков Большого и Малого Строгинских затонов, Коломенского и Парка Горького.