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14 июля, 07:45

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"Актуальный репортаж": почему капибару нельзя завести в квартире

"Актуальный репортаж": почему капибару нельзя завести в квартире

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Как рассказала, заместитель генерального директора центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер, в условиях квартиры капибара будет чувствовать себя плохо, так как ей требуется создание условий, идентичных естественной среде обитания. Животному необходимо обеспечить доступ к достаточному количеству растительности, укрытий и водоему.

В квартире грызун будет демонстрировать нежелательное поведение и будет чувствовать себя скованно и некомфортно, сказала Мейнцер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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