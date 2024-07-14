14 июля, 07:45Город
"Актуальный репортаж": почему капибару нельзя завести в квартире
Как рассказала, заместитель генерального директора центра океанографии и морской биологии "Москвариум" Ирина Мейнцер, в условиях квартиры капибара будет чувствовать себя плохо, так как ей требуется создание условий, идентичных естественной среде обитания. Животному необходимо обеспечить доступ к достаточному количеству растительности, укрытий и водоему.
В квартире грызун будет демонстрировать нежелательное поведение и будет чувствовать себя скованно и некомфортно, сказала Мейнцер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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