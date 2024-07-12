Даванков предложил запретить опасные трюки с животными в развлекательных целях

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Вице-спикер ГД Владислав Даванков, представляющий партию "Новые люди", направил обращение главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой запретить опасные трюки с животными в культурно-зрелищных целях. Об этом говорится в соответствующем документе, который имеется у РИА Новости.

В обращении политика упоминается видео со съемок фильма "Мой любимый чемпион", в котором могут содержаться признаки жестокого обращения с животными. Даванков уверен, что многие граждане РФ, спортсмены и зоозащитники недовольны видео и считают, что в таких случаях можно прибегнуть к компьютерной графике.

Поэтому депутат предложил установить запрет таких трюков, которые могут повлечь гибель, причинение увечья или иные повреждения здоровья.

Об инциденте на съемках фильма рассказала спортсменка Эвелина Василюк. По ее данным, создатели картины якобы связали ноги лошади и заставили ее упасть всем телом на шею. Из-за этого животное стало хромать, всадница также пострадала, добавляла она.

Однако в Федерации конного спорта (ФКС) РФ опровергли эту информацию и сказали, что для трюка привлекли подготовленное животное. Кроме того, в съемках принимали участие профессиональные каскадеры и тренеры, которые сделали все на высочайшем уровне и приняли всевозможные меры безопасности, добавляли там.

