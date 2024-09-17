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17 сентября, 10:30

Город

"Город без окраин": Теплый Стан

"Город без окраин": Теплый Стан

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

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Жительница Теплого Стана Наталья Сидельникова с детства мечтала стать учительницей, и теперь она – завуч школы № 1101 в своем районе. Сидельникова обожает водить детей на познавательные прогулки, и сегодня она с учениками 4-го класса отправится в Теплостанский заказник, в котором в 1941 году проходила линия обороны Москвы.

Но это ближе к вечеру, а пока можно заглянуть на грандиозную выставку живописи в Академию акварели Сергея Андрияки, посмотреть, что за библиотека "Проспект" работает на Ленинском проспекте, и о которой так много говорят в районе, и покачаться на качелях в новом общественном пространстве у метро "Теплый Стан".

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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