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17 сентября, 11:15

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Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

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Спортивный комплекс "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим и самым современным многофункциональным комплексом в России и Европе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Обновленный центр будет состоять из четырех сооружений, три соединят стилобатом. В главном здании сделают концертный зал-трансформер на 12 тысяч зрителей, там же разместят кинокластер и торговые галереи.

В свою очередь, физкультурно-оздоровительная часть включит в себя более ста площадок. При этом в водном комплексе с олимпийскими трибунами обустроят 15 бассейнов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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