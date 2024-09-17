Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Спортивный комплекс "Олимпийский" после реконструкции станет крупнейшим и самым современным многофункциональным комплексом в России и Европе. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Обновленный центр будет состоять из четырех сооружений, три соединят стилобатом. В главном здании сделают концертный зал-трансформер на 12 тысяч зрителей, там же разместят кинокластер и торговые галереи.

В свою очередь, физкультурно-оздоровительная часть включит в себя более ста площадок. При этом в водном комплексе с олимпийскими трибунами обустроят 15 бассейнов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.