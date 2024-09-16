Собянин: в Нагорном районе многое сделано для повышения качества жизни москвичей

В Нагорном районе по программе реновации началось заселение многоэтажного трехсекционного жилого комплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новостройка находится рядом с метро, в пешей доступности есть все необходимое – от детских садов и школ до магазинов и ресторанов. Дом в Электролитном проезде был построен по индивидуальному проекту. Квартиры представлены с современной отделкой, застекленными балконами и лоджиями. А во дворе размещены комфортные пространства для отдыха, детские и спортивные площадки.

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