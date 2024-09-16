Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 15:15

Новости

Собянин: в Нагорном районе многое сделано для повышения качества жизни москвичей

Собянин: в Нагорном районе многое сделано для повышения качества жизни москвичей

Новости часа: Собянин рассказал о планах развития инфраструктуры летнего и зимнего отдыха

Новости часа: до конца года в Москве будет построено около 40 социальных объектов

Новости часа: Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве

Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: в районах новостроек будут созданы новые объекты зимнего отдыха

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 сентября

Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса в Алексеевском районе

Более 140 проектов реализовано в Москве при помощи ивесторов

В Нагорном районе по программе реновации началось заселение многоэтажного трехсекционного жилого комплекса. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новостройка находится рядом с метро, в пешей доступности есть все необходимое – от детских садов и школ до магазинов и ресторанов. Дом в Электролитном проезде был построен по индивидуальному проекту. Квартиры представлены с современной отделкой, застекленными балконами и лоджиями. А во дворе размещены комфортные пространства для отдыха, детские и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика