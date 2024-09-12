Россияне начали планировать проведение зимних каникул

До нового года остается 110 дней, но почти половина россиян оплатили отдых на зимние каникулы. В прошлом году в это время бронирований было в 4 раза меньше. Высокий спрос наблюдается на все виды отдыха: внутренний туризм, горнолыжный сегмент, курортный отдых.

По прогнозам туроператоров, если динамика покупок сохранится, то к ноябрю многие направления будут раскуплены полностью. Ажиотаж, обусловлен желанием сэкономить. Правда, все равно в этом году придется заплатить больше чем в прошлом.

Самыми популярными направлениями у россиян считаются Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Тайланд.

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