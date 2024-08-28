"Это Москва. Туризм": экскурсии в киновселенную

Новый выпуск программы посвящен трем знаменитым локациям, в которых создают шедевры российского кинематографа. Один из них – кинопарк "Москино" в Красной Пахре. Там расположились павильоны и гигантские декорации в виде столичных улиц разных эпох.

Кроме того, многие отечественные картины снимают на киноконцерне "Мосфильм". В нем находятся различные экспозиции, посвященные кинематографу, а также натурная кинодеревня.

Также фильмопроизводством занимаются и на студии имени Горького. Там размещены выставки и масштабное съемочное пространство.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".