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28 августа, 13:50

Культура

"Это Москва. Туризм": экскурсии в киновселенную

"Это Москва. Туризм": экскурсии в киновселенную

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Новый выпуск программы посвящен трем знаменитым локациям, в которых создают шедевры российского кинематографа. Один из них – кинопарк "Москино" в Красной Пахре. Там расположились павильоны и гигантские декорации в виде столичных улиц разных эпох.

Кроме того, многие отечественные картины снимают на киноконцерне "Мосфильм". В нем находятся различные экспозиции, посвященные кинематографу, а также натурная кинодеревня.

Также фильмопроизводством занимаются и на студии имени Горького. Там размещены выставки и масштабное съемочное пространство.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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