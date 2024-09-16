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16 сентября, 08:45

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Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

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В Москве с начала текущего года возвели 63 объекта социальной инфраструктуры. Как отметил Сергей Собянин, строительство ведут с учетом потребностей каждого района.

Так, в городе появились 5 школ и учебных корпусов, 22 детских сада, 9 медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и 7 учреждений культуры. При этом мэр выделил несколько объектов из построенных городом и инвесторами, например общеобразовательную школу с бассейном в Троицке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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