Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

В Москве с начала текущего года возвели 63 объекта социальной инфраструктуры. Как отметил Сергей Собянин, строительство ведут с учетом потребностей каждого района.

Так, в городе появились 5 школ и учебных корпусов, 22 детских сада, 9 медицинских объектов, 10 спортивных сооружений и 7 учреждений культуры. При этом мэр выделил несколько объектов из построенных городом и инвесторами, например общеобразовательную школу с бассейном в Троицке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.