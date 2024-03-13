Владимир Путин рассказал о направлениях поддержки семей в РФ

Более 70% россиян хотят иметь двух и более детей, поддержка таких семей – одна из главных задач для РФ. На эти цели к 2030 году в России планируют потратить 14 триллионов рублей. Об этом Владимир Путин сказал во время большого интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.

Как отметил президент РФ, в стране существует много направлений поддержки семей с детьми, начиная от строительства детских садов и новых школ до поддержки женщин от беременности до совершеннолетия ребенка. Также Владимир Путин рассказал о продолжении системы обеспечения материнским капиталом.

По словам главы РФ, в стране создается новый национальный проект "Семья". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.