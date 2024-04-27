Володин рассказал, какие законы вступают в силу в мае

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Россияне смогут без комиссии отправлять переводы до 30 миллионов рублей, соответствующий закон вступает в силу с 1 мая, сообщается в телеграм-канале Госдумы со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

При этом кредитным организациям запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы.

Также депутат рассказал о возрастании эффективности целевого обучения, так как все заявки станут носить публичный характер. В открытом доступе будет находиться информация о мерах поддержки в период обучения и о работодателе, с котором абитуриент заключил договор.

"Это поможет решить проблему острой нехватки кадров в наиболее важных отраслях", – отметил Володин.

С 15 мая, по его словам, заработает закон, облегчающий поиск пропавших родственников. Пропавших без вести людей включат в список лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. При этом полученные данные будут храниться, пока человека не найдут.

Также вырастет финобеспечение ответственности туроператоров – оно составит не менее 25 миллионов рублей, уточнил депутат.

Кроме того, Госдума планирует защитить права должников по ЖКХ. Так, с 3 мая расшириться список лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов по ЖКХ. В него войдут наймодатели социального жилья, заключил Володин.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить в РФ организацию обращения криптовалют. Документ предполагает, что правительство РФ по согласованию с Банком России будет устанавливать требования к деятельности физических и юридических лиц, которые осуществляют майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула. Контроль за исполнением этих требований будет проводить Минцифры РФ, а право осуществлять майнинг получат только те юрлица и ИП, которые включены в соответствующий реестр.