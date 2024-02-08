В ГД планируют разрешить использовать цифровые активы в международных расчетах

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Госдума планирует в ближайшее время принять законопроект, который позволит использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к зерну или золоту. Об этом сообщает газета "Известия".

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков рассказал газете, что законопроект о международных расчетах в обеспеченных ЦФА сможет быть полезен в случаях, если зарубежные банки хотят сделать сотрудничество с Россией полностью незаметным для финансовых властей США. Таким образом платежи будут проходить без использования систем SWIFT, российской СПФС или китайской CIPS, чтобы не отражаться в отчетности.

Данная альтернатива станет актуальной в связи с тем, что некоторые зарубежные банки из дружественных стран иногда отказываются проводить платежи с РФ, боясь подпасть под вторичные санкции. Так, ранее в СМИ заявили, что банк Китая Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с клиентами из Россия и Белоруссии.

"Никакие санкции не остановят расчеты российских компаний с китайскими контрагентами. Как это принято говорить, собаки лают, а караван идет. Да, возможно, с некоторыми китайскими банками, которые имеют большую долю взаиморасчетов с США, могут возникнуть сложности", – рассказал Аксаков.

По его словам, именно для разрешения подобных сложностей Госдума планирует принять закон о международных расчетах в ЦФА. Аксаков уточнил, что сейчас проект проходит стадию согласования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Chouzhou Commercial Bank, заявил, что в Кремле знают о проблемах с расчетами. Он уточнил, что появившиеся проблемы будут решаться.

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