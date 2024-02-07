Главный для импортеров банк КНР Chouzhou остановил расчеты с РФ – СМИ

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Китайский банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими и белорусскими клиентами. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, Chouzhou Commercial Bank является основным банком для российских импортеров благодаря сравнительно мягкому комплаенсу и удобному географическому расположению штаб-квартиры.

"Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", – заявили источники СМИ.

Собственник одной из компаний рассказал газете, что у его фирмы уже сорвалось несколько сделок из-за принятого банком решения. Несколько других бизнесменов также сообщили о прекращении расчетов со стороны китайского банка.

В материале отмечается, что из-за приближающегося китайского Нового года и длинных выходных остановка расчетов может грозить логистическим коллапсом, так как ввезти товар не будет возможности по крайней мере до марта.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения антироссийских санкций. Так, у американской администрации появились возможности отключать от финансовой системы банки, которые будут уличены в содействии России в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса.

Агентство Bloomberg сообщало, что китайские банки начали пересматривать политику работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. В статье говорилось, что пересмотром российского бизнеса занялись как минимум две финансовые организации, чтобы в дальнейшем сосредоточиться на трансграничных сделках.