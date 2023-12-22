Байден подписал указ, расширяющий возможности США для введения санкций против РФ

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения антироссийских санкций. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Отмечается, что указ позволит отключать от финансовой системы банки, которые будут уличены в содействии России в обходе санкций против ее военно-промышленного комплекса (ВПК).

В тексте документа также поясняется, что у американской администрации появились дополнительные возможности блокировки импорта продукции российского происхождения в случае ее глубокой переработки в третьих странах. Речь идет о морепродуктах, алкогольных напитках и алмазах, указано там.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома во время специального брифинга заявил, что Штаты смогут использовать новый указ Байдена, чтобы усилить контроль за финансовым сектором в рамках санкций против РФ в сотрудничестве и координации с другими юрисдикциями и финансовыми организациями. Кроме того, США впервые могут использовать вторичные санкции, чтобы преследовать финансовые институты, которые продвигают возможности РФ в создании оружия.

