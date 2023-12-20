Байден выругался на мемориальной службе в кафедральном соборе Вашингтона

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Американский президент Джо Байден выругался во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона. Трансляцию выступления вел Белый дом.

Байден выступал в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы в память о первой в истории женщине в составе Верховного суда США Сандре О'Коннор.

"То, как она воплощала в себе эти качества под таким давлением и вниманием, помогло расширить возможности поколений женщин во всех сферах американской жизни, включая сам суд. Это помогло открыть двери, обеспечить свободу и доказать, что женщина может не только сделать все, что может сделать мужчина, но и во многих случаях сделать это чертовски лучше", – сказал Байден.

Затем глава Белого дома извинился перед священнослужителями за данное высказывание.

Ранее американский президент Джо Байден во время выступления озвучил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене.

До этого администрация США "необычным образом" изменила стенограмму выступления главы Белого дома Джо Байдена, во время которого он намекнул на необразованность латиноамериканских и афроамериканских рабочих.

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