Белый дом исправил стенограмму речи Байдена про рабочих в США – СМИ

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Администрация США "необычным образом" изменила стенограмму выступления главы Белого дома Джо Байдена, во время которого он намекнул на необразованность латиноамериканских и афроамериканских рабочих. Об этом пишет издание Daily Mail.

Так, во время выступления в Мэриленде Байден заявил, что заставил крупные корпорации платить справедливую долю налогов, а также создал 13 миллионов рабочих мест в Штатах.

Однако затем он допустил ошибку, намекнув на необразованность цветных меньшинств и рабочих ветеранов.

"Мы наблюдаем рекордно низкий уровень безработицы, особенно – и я уделял этому внимание всю свою карьеру – особенно среди афроамериканцев, испаноязычных рабочих и ветеранов, вы знаете, рабочих, не имеющих диплома о среднем образовании", – заявил Байден.

Позднее Белый дом изменил стенограммы выступления президента, чтобы его цитата выглядела следующим образом – "особенно среди афроамериканцев, испаноязычных рабочих и ветеранов, и рабочих, не имеющих диплома о среднем образовании".

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

Так, ранее Байден на саммите G20 в Индии дважды не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

До этого президент Соединенных Штатов забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса во время своего выступления.

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