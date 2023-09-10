Байден дважды не смог корректно назвать имя наследного принца Саудовской Аравии

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Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индии дважды не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Об этом сообщает РИА Новости.

"Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама", – сказал Байден.

Американский президент заметил свою ошибку, и попытался поправиться, но и во второй раз у него не получилось корректно произнести имя принца.

"Прошу прощения, Мухаммеда Салама", – вновь произнес Байден, изменив только ударение.

Сам же наследный принц не стал обращать внимание на этот казус и лишь отпил воды из стакана, услышав это.

Байден неоднократно оговаривается на публике. Выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, он заявил, что Россия может закончить конфликт, как только перестанет атаковать российские территории.

Иногда американский президент забывает имена – так, во время своего выступления, Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса и назвал его "парнем, который согласился на эту работу".

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