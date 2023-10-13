Байден вновь споткнулся на лестнице во время выступления

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Американский президент Джо Байден в очередной раз споткнулся на лестнице, пытаясь подняться на сцену в штате Филадельфия. Трансляция велась на YouTube-канале ABC News.

На записи мероприятия видно, как глава Белого дома дважды споткнулся, пытаясь взобраться на небольшую лестницу сцены перед своим выступлением. Однако в последний момент Байдену удалось ухватиться за перила и устоять на ногах.

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

К примеру, ранее американский лидер во время встречи со спонсорами своей кампании заявил, что хочет залезть на большое дерево посреди своего двора, потому что "не хочет домой".

До этого Джо Байден врезался в флаг Бразилии, когда поднимался на сцену в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а после забыл пожать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве по итогам их совместного выступления.