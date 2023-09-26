Байден стал чаще носить теннисную обувь, чтобы меньше падать – СМИ

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Американский лидер Джо Байден чаще стал появляться на публике в теннисных туфлях. Как пишет новостной портал Axios, такую обувь президент США надевает, чтобы меньше поскальзываться.

В статье отмечается, что в преддверии выборов штаб Байдена стал работать над тем, чтобы с американским лидером меньше случалось неловких моментов. Оказалось, что еще осенью 2021 года Байден занимался с физиотерапевтом для улучшения баланса, а после падения в Академии ВВС США стал чаще носить теннисные туфли.

Результаты социологических исследований, которые приводятся в статье, говорят о том, что американцы обеспокоены из-за возраста президента. Граждане начали сомневаться, что Байден может выполнять возложенные на него функции. В связи с этим штаб лидера Соединенных Штатов старается не допустить очередного падения президента на публике.

Конфузы с потерей равновесия у Байдена происходят часто. Так, например, американский лидер упал при посадке на самолет в аэропорту Варшавы. В Белом доме сообщили, что президент США споткнулся на полпути по трапу, затем быстро поднялся и продолжил движение.

Аналогичная ситуация произошла с Байденом во время посадки на самолет, который должен был вылетать из Хельсинки.

Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США