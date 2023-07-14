Фото: youtube.com/GOP War Room

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вновь споткнулся при посадке на борт самолета, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент с лидером США попал на видео. На кадрах запечатлено, как Байден поднимается по запасному трапу в самолет, который должен вылетать из Хельсинки. Однако президент споткнулся и готов был упасть.

"Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет", – отметили журналисты.

В феврале этого года Байден при посадке в самолет в аэропорту Варшавы споткнулся и упал. В Белом доме сообщили, что американский лидер споткнулся на полпути по трапу, затем быстро поднялся и продолжил движение.

В марте президент США споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета в штате Алабама. Тогда телеканал WSFA опубликовал видео того, как Байден потерял равновесие.

Кроме того, 2 июня Байден ударился головой, выходя из вертолета по возвращению в Вашингтон из Колорадо.

Также в сообщении отметили, что в Колорадо президент США выступал на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС. На мероприятии Байден споткнулся и упал на трибуне, и не смог подняться самостоятельно с первого раза. Встать президенту на ноги помогли охранники главы государства.

Байден споткнулся и упал на вручении дипломов выпускникам ВВС США