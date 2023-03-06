Байден вновь споткнулся при подъеме по трапу на борт самолета в штате Алабама

Фото: АР/Patrick Semansky

Видео: WSFA

Американский лидер Джо Байден споткнулся, когда поднимался по трапу на борт самолета в штате Алабама. Телеканал WSFA опубликовал видео того, как президент США потерял равновесие.

На кадрах можно заметить, как Байден на середине трапа споткнулся, вытянув руки вперед, чтобы смягчить падение. При этом американский лидер смог удержаться на ногах и не рухнуть.

Подобная ситуация возникла у Байдена не впервые. Так, президент при посадке в самолет в аэропорту Варшавы споткнулся и упал. Однако он быстро поднялся и продолжил движение. Перед заходом на борт Байден помахал провожавшим.

3 марта ведущий Fox News Такер Карлсон выразил мнение, что президент США теряет способность говорить. В качестве доказательств своих слов он продемонстрировал отрывок из выступления американского лидера в Польше. На нем Байден периодически запинался.

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