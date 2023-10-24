Байден произнес свои инструкции по поведению на сцене во время выступления

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Американский президент Джо Байден во время выступления озвучил перед аудиторией свои инструкции по поведению на сцене. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

"Я не представляю себя, это делает Марк. Я забыл, Марк, я сразу пошел на трибуну, прошу прощения", – сказал Байден, после чего освободил место для другого спикера.

В июне прошлого года Джо Байден в ходе встречи с представителями ветроэнергетики случайно показал всем присутствующим шпаргалку, которую для него подготовили сотрудники. На карточке было в подробностях расписано, что должен делать президент на мероприятии.

В частности, на снимках можно прочесть фразы: "ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками", "ВЫ садитесь на СВОЕ место", "ВЫ даете короткие комментарии (две минуты)", "ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO Лиз Шулер", "ВЫ благодарите участников", "ВЫ уходите".

Байден случайно показал пошаговую инструкцию, как вести себя на пресс-конференциях