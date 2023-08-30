Байден зачитал приветствие президенту Коста-Рики по шпаргалке

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Президент США Джо Байден, приветствуя лидера Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса, обращался к шпаргалке. Соответствующий видеоролик был размещен на YouTube-канале Белого дома.

В приветственном обращении к Роблесу американский лидер заявил, что рад видеть его в Белом доме, а также отметил, что он проделал невероятную работу в рамках Лос-Анджелесской декларации о миграции и проявил себя отличным партнером.

При этом в ходе обращения к президенту Коста-Рики Байден лишь изредка поднимал на него взгляд. Большую часть внимания он уделял блокноту, содержащему приветственный текст.

Роблес в это время, слушая президента США, продолжал на него смотреть. Помимо этого, во время ответного обращения к Байдену, глава Коста-Рики не обращался к шпаргалкам.

До этого шпаргалку у американского лидера заметили во время его беседы с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Один из фотографов, присутствовавший на встрече политиков, заметил в руках американского лидера визитку с надписями. Приблизив изображение, он увидел, что на ней были написаны слова "НАТО", "Турция", F-16, "Атлантическая декларация".



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