Байден стал чаще пользоваться укороченным трапом для исключения падений – СМИ

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Президент США Джо Байден все чаще пользуется укороченным трапом при перелетах, чтобы не споткнуться. Об этом сообщает Politico.

Подобное заметили за американским лидером несколько месяцев назад. Обычно короткий трап используется для посадки на борт в случае плохих погодных условий, в том числе при сильном ветре или дожде.

"На прошлой неделе Байден использовал короткий трап для посадки на борт... при каждом перелете в ходе своего европейского турне: в Лондон, в Вильнюс, Хельсинки и назад в Вашингтон. Ни посадки, ни вылеты... не были отмечены ненастной погодой", – следует из материала издания.

Двое советников президента США на условиях анонимности признались, что мера принимается с целью защитить политика от падений.

До этого Байден несколько раз спотыкался. В частности, подобные ситуации происходили при его посадке на самолеты, один из которых отправлялся в Хельсинки, а другой покидал Алабаму. Моменты с потерей равновесия президентом США попадали на видео.



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