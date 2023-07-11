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17:51

Политика

Байден во время общения с Сунаком обращался к шпаргалке – СМИ

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком держал в руках подсказку и обращался к ней во время беседы. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, один из фотографов, присутствовавший на встрече политиков, заметил в руках американского лидера визитку с надписями. Приблизив изображение, он увидел, что на ней были написаны слова "НАТО", "Турция", "F-16", "Атлантическая декларация".

Журналисты издания уверены, что наличие шпаргалки в руках Байдена не только указывает на его 37-летнюю разницу в возрасте с Сунаком, но и демонстрирует снижение ментальной осведомленности президента США.

До этого Байден, отправляясь с авиабазы Эндрюс в Иллинойс, споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. После того, как американский лидер оступился, он потерял равновесие, однако смог избежать падения, после чего продолжил подъем, опираясь о поручень трапа. Подобный случай произошел с президентом США не в первый раз.

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