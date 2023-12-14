Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2024 год

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Палата представителей американского конгресса одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начался 1 октября. Его размер составляет 886 миллиардов долларов, сообщает ТАСС, ссылаясь на трансляцию заседания нижней палаты законодательного органа, которая велась на ее сайте.

Указывается, что данный проект 13 декабря одобрил сенат конгресса. В ближайшее время документ передадут на подпись американскому президенту Джо Байдену. Кроме того, как сообщили ранее Белом доме, Байден подпишет документ, включающий помощь Украине в размере 800 миллионов долларов.

До этого президент Соединенных Штатов на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что подписал указ о выделении нового пакета помощи Украине на 200 миллионов долларов. Он также сказал, что конгрессу нужно согласовать выделение дополнительных средств на поддержку Киева.

Байден заявил, что США не должны допустить прекращения поддержки Киева