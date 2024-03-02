Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы реализуют поручения президента России, касающиеся капитального ремонта школ и детских садов. Об этом сообщила представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.

Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о старте с 2025 году программы капитального ремонта школ и детских садов. Он отметил, что стране нужно отремонтировать порядка 18,5 тысячи зданий.

"В 2023 году столица начала ремонт четырех пилотных школ, а в целом в планах обновление 500 школьных зданий за пять лет", – цитирует Святенко Агентство "Москва".

По словам парламентария, в Москве часто разрабатываются собственные проекты, которые в дальнейшем можно реализовать в качестве пилотных в регионах. В частности, модернизация молочных кухонь стала заметным изменением для московских семей, благодаря этому беременные женщины, дети до трех лет и люди с инвалидностью могут бесплатно получать продукты.

До этого стало известно, что в районе Царицыно построят новый детский сад на 250 мест. Для всестороннего развития дошкольников там появятся бассейн, кабинеты для занятий с логопедом и психологом, кружковые, а также музыкальный и физкультурный залы.

