02 марта, 14:57Город
Москва активно реализует поручения Путина относительно капремонта школ и детсадов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Власти Москвы реализуют поручения президента России, касающиеся капитального ремонта школ и детских садов. Об этом сообщила представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко.
Ранее Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о старте с 2025 году программы капитального ремонта школ и детских садов. Он отметил, что стране нужно отремонтировать порядка 18,5 тысячи зданий.
"В 2023 году столица начала ремонт четырех пилотных школ, а в целом в планах обновление 500 школьных зданий за пять лет", – цитирует Святенко Агентство "Москва".
По словам парламентария, в Москве часто разрабатываются собственные проекты, которые в дальнейшем можно реализовать в качестве пилотных в регионах. В частности, модернизация молочных кухонь стала заметным изменением для московских семей, благодаря этому беременные женщины, дети до трех лет и люди с инвалидностью могут бесплатно получать продукты.
До этого стало известно, что в районе Царицыно построят новый детский сад на 250 мест. Для всестороннего развития дошкольников там появятся бассейн, кабинеты для занятий с логопедом и психологом, кружковые, а также музыкальный и физкультурный залы.
Читайте также
- Программу капремонта детсадов и колледжей могут запустить в РФ с 2025 года
- В Москве отремонтировали 130 зданий школ искусств за шесть лет