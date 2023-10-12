Детский сад на 250 мест появится на Кавказском бульваре в Царицыне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Детский сад на 250 человек возведут на Кавказском бульваре в столичном Царицыне. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

"Для всестороннего развития дошкольников здесь запроектированы бассейн, кабинеты для занятий с логопедом и психологом, кружковые, а также музыкальный и физкультурный залы", – заявил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

На прилегающей территории проведут озеленение, установят малые архитектурные формы, оборудуют 10 игровых и 2 спортивных площадки, а также возведут зону с навесом для хранения велосипедов, колясок, самокатов и санок, отметил глава комитета.

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на постройку трехэтажного здания детсада в составе жилого комплекса "Кавказский бульвар 51". Застройщик уже может приступать к работам, уточняют в пресс-службе.

Ранее о строительстве детсада с бассейном на юге Москвы сообщил Сергей Собянин.

Между тем уже с 2025 года в России планируют начать программу по капремонту детских садов и колледжей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Собянин: с начала года в Москве достроили 57 новых детсадов и школ