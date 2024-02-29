29 февраля, 17:45Общество
Владимир Путин объявил о запуске пяти национальных проектов
Владимир Путин в послании Федеральному собранию объявил о запуске пяти национальных проектов. Один из них называется "Продолжительная и активная жизнь".
Президент РФ поставил задачу в ближайшие шесть лет увеличить продолжительность жизни в России. Так, на модернизацию объектов здравоохранения планируют выделить около одного триллиона рублей. Также решено ввести специальный налоговый вычет для тех, кто выполняет нормы ГТО.
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