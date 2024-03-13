Путин объяснил, почему не верит в "честный договор" с Западом

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Владимир Путин не верит в "честный договор" с Западом, поэтому он хочет видеть прописанные на бумагах гарантии. Об этом президент РФ сообщил в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

"Гарантии должны быть такими, которые нас бы устроили. Сейчас, наверное, преждевременно говорить о том, что это могло бы быть. Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то пустые посылы", – уточнил он.

Путин указал на то, что он будет впредь руководствоваться лишь фактами, а не благими намерениями и разговорами. Он добавил, что во время принятия любого решения степень ответственности за его последствия является высокой. В связи с этим он указал на то, что российская сторона не собирается ничего предпринимать, если это не будет соответствовать интересам России.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные страны хотели бы ужать российскую сторону обратно в пределы Московского княжества, однако подобные планы противоречат интересам большинства государств. Он добавил, что западные страны продолжают влезать в пределы РФ и вынуждают ее отвлекать ресурсы на противодействие неприкрытой агрессии.



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