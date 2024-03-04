Медведев уличил Запад в намерениях ужать РФ обратно до Московского княжества

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Западные страны хотели бы ужать российскую сторону обратно в пределы Московского княжества, однако подобные планы противоречат интересам большинства государств. Таким мнением зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поделился, выступая с лекцией "Географические и стратегические границы" на марафоне общества "Знание".

Политик назвал нынешнюю Украину "тараном против России". По словам Медведева, западные государства сами подтвердили, что планируют отбросить Москву далеко в прошлое.

Кроме того, продолжил он, Запад намерен сократить стратегические и географические пространства РФ "до размеров беспомощного карлика на задворках Европы".

"Цель – корыстная и заведомо недостижимая. В глобальных масштабах она идет вразрез с интересами большинства государств планеты, потому что большинство государств говорят нам одно и только одно: нам всем нужна сильная Россия", – цитирует Медведева ТАСС.

Зампред Совбеза страны добавил, что западные страны продолжают влезать в пределы РФ и вынуждают ее отвлекать ресурсы на противодействие неприкрытой агрессии. При этом, отметил Медведев, как для России, так и для всего мира было был лучше направить этот потенциал на собственное гармоничное социально-экономическое развитие.

Он также подчеркнул, что происходящее на Украине представляет собой особый случай. По его словам, речь не идет о расширении границ РФ посредством эффективной оккупации.

В ходе своего выступления политик также заявил, что российская сторона в настоящее время выполняет особую и судьбоносную миссию во всем мире. Медведев призвал оппонентов Москвы понять, что РФ не нужны чужие земли. При этом он добавил, что от своего Россия не отступится, что было не раз доказано в отечественной истории.

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