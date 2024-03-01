Медведев процитировал стих Симонова в ответ на обсуждение немцами атаки на Крым

Фото: kremlin.ru

Зампред Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев процитировал стихи поэта Константина Симонова в ответ на разговор немецких офицеров про атаки на Крым. Пост политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Для цитирования Медведев выбрал стихотворение "Убей его!", написанное в 1942 году. Политик завил, что лучше, чем поэт, об этом не скажешь.

Медведев уточнил, что немцы снова превратились в заклятых врагов. Он также заявил, что не знает, как дипломатическим образом реагировать на появившуюся запись разговора.

"Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте", – написал политик.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT выразил сожаление, что у "друзей" за рубежом короткая память. По его словам, высокопоставленным офицерам надо не забывать историю и прежде всего заботиться о своих мирных городах и о своих мирных гражданах.

"Подобная эскалация напряженности и создание конфронтации с Россией может привести к тем же последствиям, которые были в 1945 году", – подчеркнул он.

Гемпель считает, что политикам в Европе, и в частности в Германии, более разумно говорить о мире и о взаимопонимании.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян заявила об имеющейся у нее аудиозаписи с записанной беседой немецких офицеров по поводу атаки на Крымский мост. Она указала, что немцы еще обсуждали варианты сокрытия своего участия.

Позже отреагировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая сказала, что у СМИ Германии появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок по поводу удара по Крымскому мосту.

Также спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о необходимости направить в бундестаг требование провести расследование после случившегося. Он полагает, что данный инцидент обязывает руководство Германии дать разъяснения по некоторым вопросам.

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