ГД потребует от бундестага расследование обсуждения офицерами ФРГ удара по Крымскому мосту

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В бундестаг необходимо направить требование провести расследование после обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, немцы также обсуждали, как сделать так, чтобы на канцлера ФРГ Олафа Шольца не пало подозрение. Володин считает, что это заслуживает серьезного обсуждения и реагирования.

Более того, продолжил политик, обнародованный факт записи разговора обязывает руководство ФРГ дать объяснения по некоторым вопросам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что у немецких СМИ появился повод доказать свою независимость и задать вопросы главе МИД Германии Анналене Бербок после появления аудио, в котором офицеры обсуждают удары по Крымскому мосту. Дипломат добавила, что у российской прессы тоже появилась тема для разговора с посольством ФРГ.

До этого главред RT Маргарита Симоньян сказала, что немцы также обсуждали варианты сокрытия своего участия в атаке на сооружение.

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