85% опрошенных россиян заявили, что у Путина есть четкий план развития РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

85% опрошенных россиян, которые следили за посланием Владимира Путина Федеральному собранию, уверены, что у российского лидера есть четкий план для развития государства на несколько лет вперед.

"Среди тех, кто следил за выступлением, <...>10% заявили, что стратегии и плана действий нет", – отмечается в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

Всего было опрошено 1 600 совершеннолетних россиян. Кроме того, большинство респондентов, 86%, заявили о вере в то, что Путин сможет реализовать план полностью или частично, но лишь каждый второй сказал об этом с полной уверенностью.

Аналитики подчеркнули, что 80% россиян в той или иной степени знали о послании, при этом 40% были хорошо об этом осведомлены. Из тех, кто следил за выступлением, 86% заявили, что послание произвело на них положительное впечатление.

По данным исследователей, наибольшую поддержку среди россиян получили темы о поддержке молодых семей (21%), инфраструктуры (13%) и национальные проекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь" и "Кадры" (12%).

Путин огласил послание 29 февраля – оно стало самым продолжительным в истории подобных мероприятий. Президент озвучил не только текущие задачи, но и на перспективу до 2030 года.

Как ранее сообщала представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко, власти Москвы реализуют поручения лидера России, касающиеся капитального ремонта школ и детских садов.

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