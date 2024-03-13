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13 марта, 11:15

Политика

Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в РФ

Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в РФ

Владимир Путин дал интервью для "России 1" и РИА Новости

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Более 70% россиян хотят иметь двух и более детей, поддержка таких семей – одна из главных задач для РФ. На эти цели к 2030 году в России планируют потратить 14 триллионов рублей. Об этом Владимир Путин сказал во время большого интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.

Как отметил президент РФ, в стране существует много направлений поддержки семей с детьми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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