Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы

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Москва показывает высокую динамику по росту инвестиций благодаря поддержке президента РФ и правительства. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

"Инвестиции, если посмотреть, что с ними происходит, хоть в разные годы по-разному, но если взять более крупные периоды, трехлетние, например с 2009 по 2011 год, то у нас объем инвестиций вырос", – отметил мэр Москвы.

Так, по его словам, объем вложений увеличился с 2 до 17 триллионов рублей. Мэр подчеркнул, что даже в сопоставимых ценах такой рост в 3,7 раза больше, чем в предыдущие периоды.

"Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности", – уточнил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что бюджет города развивается. При этом Собянин также отметил вклад жителей столицы, которые "активно работают и не теряют оптимизма".

Ранее Собянин рассказал Путину об улучшениях в системе здравоохранения Москвы и о внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мэр назвал национальный проект "Здоровье" самым востребованным в России. Обращаясь к Путину, он также указал, что президент РФ уделяет много внимания этому проекту.

Кроме того, Собянин заявил, что столичные власти решили полностью обновить медицинскую инфраструктуру столицы. Как он утверждает, за последние пять лет специалисты восстановили и возвели два миллиона медицинских объектов.



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