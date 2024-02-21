Собянин рассказал о программах поддержки высокотехнологичного бизнеса в Москве

Высокотехнологичный бизнес может получить поддержку от Москвы в виде грантов. В своем телеграм-канале Сергей Собянин рассказал, кто может претендовать на эту помощь и в каких сферах.

Например, для патентования изобретений и полезных моделей в России компенсация доходит до 75 тысяч рублей. Если речь идет об оформлении патентов за рубежом, то сумма может быть увеличена до двух миллионов рублей.

На приобретение оборудования и развитие деятельности город может возместить до 50% от понесенных затрат. В сумме можно вернуть до 30 миллионов рублей в год на одну компанию.

В данный момент открыт прием заявок по всем программам поддержки. Получить подробную информацию можно на платформе Московского инновационного кластера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.