Московский завод наладил выпуск элемента для защиты кабелей

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московский кабельный завод "Спецкабель" наладил серийный выпуск металлической плетенки для экранирования электрических кабелей. Элемент защищает изделия от механических повреждений и электромагнитных помех. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Экранирующие плетенки устойчивы к агрессивным средам и могут работать в температурном диапазоне от – 70 до 155 градусов тепла по Цельсию", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Овчинского, период эксплуатации таких изделий составляет не менее 35 лет. Сегодня компания поставила более 300 километров металлических плетенок. Элемент может применяться в судостроении, так как он устойчив к высокой влажности и соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства. Также изделия востребованы в машиностроении, нефтехимической отрасли и авиационной промышленности.

Генеральный конструктор группы компаний Андрей Лобанов отметил, что завод непрерывно внедряет новые технологии и применяет инновационные материалы для создания качественных и уникальных кабелей. Элементы обладают высокой производительностью, надежностью и устойчивостью к различным условиям эксплуатации. Сейчас инженеры предприятия разрабатывают порядка 20 новых улучшенных видов изделий для судостроения и других отраслей народного хозяйства.

Уточняется, что Москва оказывает заводу всестороннюю поддержку. Так, с 2021 года завод является промышленным комплексом. Этот статус позволяет ему пользоваться налоговыми преференциями. Более того, в 2023 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсировал "Спецкабелю" часть затрат на закупку нового оборудования.

Ранее Сергей Собянин заявил о росте производства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2024 года на 17%. Мэр уточнил, что научно-производственное предприятие "Спецкабель" поставляет товары для космической, атомной, транспортной и других отраслей экономики. В первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года на предприятии увеличилось производство на 10%, уточнил представитель "Спецкабеля".