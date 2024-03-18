Московский завод нарастил выпуск кабельной продукции для воздушных судов на 63%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный завод "Спецкабель" в прошлом году создал более 15 тысяч соединителей, переходов и кабельных сборок, которые задействуют при производстве самолетов, космических аппаратов, беспилотных летательных средств и другой техники. Это на 63% больше показателей 2022 года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

Производитель имеет статус промышленного комплекса, который он получил еще в 2021 году. Благодаря этому завод может каждый год экономить порядка четырех миллионов рублей и направлять их на собственное развитие.

Овчинский уточнил, что Москва стимулирует развитие промышленности, создавая в столице комфортный бизнес-климат и предоставляя меры поддержки.

"Благодаря этим инструментам компании модернизируют площадки, выводят на рынок высокотехнологичную продукцию и наращивают объемы выпуска. Так, в 2023 году московский промышленный комплекс произвел свыше 15 тысяч кабельных сборок, которые используются при изготовлении воздушных судов и космических аппаратов", – сказал он.

Завод осуществляет выпуск коаксиальных кабельных сборок, при изготовлении которых задействует современные технологии, в том числе специальные станки, защитные и маркировочные материалы. В производстве соединителей и переходов применяются высокотехнологичные диэлектрические материалы с повышенной температурной и радиационной стойкостью.

В свою очередь, вице-президент предприятия Сергей Лобанов добавил, что компания зарекомендовала себя как производитель не только кабелей спецназначения, но и высококачественных соединителей, переходов и кабельных сборок. Завод имеет собственное конструкторское бюро и современный испытательный центр, уточнил он.

Ранее стало известно, что девять компаний, которые занимаются выпуском медицинских инструментов, средств гигиены и вычислительной техники, в 2023 году получили поддержку от Москвы. Полученные деньги предоставили заводам возможность улучшить оборудование, выйти на зарубежные рынки и повысить качество товаров, отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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