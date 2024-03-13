Песков назвал интервью Путина журналисту Киселеву важным и концептуальным

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал интервью Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву важным и концептуальным, так как президент РФ высказался по поводу тем, затрагивающих внутренние дела страны.

Киселев задал Путину вопросы касательно российской экономики, социального развития и демографии, а также места России в международном пространстве и будущем страны.

"Интервью Дмитрию Киселеву сегодня было опубликовано в медиа, в том числе и на сайте президента. Все вы имели возможность ознакомиться с этим важным интервью", – уточнил Песков.

Ранее гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев сообщил, что после оглашения президентом РФ послания Федеральному собранию у него возникло много дополнительных вопросов. При этом он утверждал, что актуальных оценок требовали и новые угрозы со стороны Запада.

Так, в интервью Путин рассказал, что не верит в "честный договор" с Западом, поэтому он хочет видеть прописанные на бумагах гарантии. Президент РФ указал на то, что он будет впредь руководствоваться лишь фактами, а не благими намерениями и разговорами.

Также Путин заявил, что, после того как Россия выпустила межконтинентальные ракеты "Авангард", все вложения США в систему противоракетной обороны были сведены к нулю.



Владимир Путин дал интервью для "России 1" и РИА Новости