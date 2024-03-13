Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

Киселев сообщил, что после оглашения Путиным послания Федеральному собранию возникло много дополнительных вопросов. Помимо этого, актуальных оценок требуют и новые угрозы со стороны Запада, утверждает он.

"Съемочная группа телеканала "Россия" и агентства РИА Новости уже в Кремле. Впереди – большое интервью с президентом России, где мы расставим многие точки над "и". Ждем и готовимся", – заявил Киселев.

Отмечается, что интервью будет показано в среду, 13 марта, в 10:00 по московскому времени на телеканале "Россия 1" и ресурсах РИА Новости.

Путин огласил послание 29 февраля – оно стало самым продолжительным в истории подобных мероприятий. Президент озвучил не только текущие задачи, но и на перспективу до 2030 года.

До этого сообщалось, что Дмитрий Киселев передал запрос в Белый дом на интервью с американским лидером Джо Байденом. По его словам, Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью журналиста из США Такера Карлсона, ориентированное на американского зрителя.

Владимир Путин ответил примерно на 60 вопросов в интервью Такеру Карлсону