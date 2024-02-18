Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с Байденом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев передал запрос на интервью с американским лидером Джо Байденом. Об этом журналист рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя", – следует из письма Киселева.

По словам журналиста, запрос был передан в Белый дом.

Ранее Владимир Путин заявил, что положительно оценил то, что западные лидеры посмотрели его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он выразил благодарность представителю СМИ за его роль посредника в разговоре между РФ и Западом, особенно в условиях отсутствия прямого диалога на сегодняшний момент.

Дополнительные показы интервью Путина Карлсону проведут в Вологде