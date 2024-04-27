ДТЭК: на Украине четыре ТЭС получили серьезные повреждения

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Четыре теплоэлектростанции повредились после взрывов на Украине, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в телеграм-канале.

В компании пояснили, что на ТЭС серьезно пострадало оборудование. Специалисты уже работают над устранением последствий.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов были слышны в Днепре и Львовской области на Украине. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучали в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. Кроме того, местные СМИ сообщали о серии взрывов в Харькове, Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях.