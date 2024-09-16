Собянин: в Нагорном районе многое сделано для повышения качества жизни москвичей

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Нагорном районе столицы за последние годы многое сделано для повышения качества жизни. В том числе в рамках программы комплексного благоустройства и развития "Мой район", рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как напомнил мэр Москвы, по результатам работ, направленных на улучшение качества жизни москвичей, в Нагорном появилась Большая кольцевая линия метро со станцией "Варшавская". Также было открыто движение до Пролетарского проспекта по Южной рокаде и организовано семь новых маршрутов наземного транспорта.

Кроме того, в районе после реконструкции открылись две поликлиники, еще одно здание находится в работе, пояснил Собянин. Появились Центр московского долголетия "Нагорный" и новый офис госуслуг "Мои Документы", прошла реконструкция Москворецкого рынка и прочее.

Ранее градоначальник также рассказал об одной из новостроек, которая появилась в Электролитном проезде Нагорного района. Дом на 318 квартир расположен рядом с метро. Для местных жителей в пешей доступности находятся детсады, школы, магазины и рестораны.

В общей сложности в Нагорном районе в программу реновации вошли 53 дома, добавил Собянин.