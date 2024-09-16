Собянин: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2024 года в Москве были построены 63 объекта социальной инфраструктуры, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Их возведение ведется с учетом потребностей каждого района города. Всем жителям Москвы должно быть удобно добираться до школы, детского сада или поликлиники, обратил внимание мэр.

За это время в Москве построили 15 школ и учебных корпусов, в которых могут обучаться 11 703 ребенка. Также в этих зданиях есть дошкольные отделения на 525 мест. Кроме того, в столице появились 22 детских сада для 4 517 детей, 9 медицинских объектов, а также 10 спортивных сооружений и 7 учреждений культуры.

Вместе с тем 42 здания, возведенных в этом году, появились в городе за счет инвесторов и федерального бюджета, подчеркнул Собянин. Среди таких объектов мэр назвал общеобразовательную школу с бассейном на 2 100 мест в Троицке, корпус лучевой терапии в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", а также теннисный центр в "Лужниках" и музейно-выставочный центр "Коллекция" на территории бывшей промзоны ЗИЛ.



По словам главы города, до конца 2024-го планируется завершить строительство почти 40 различных объектов социального назначения.

Также в 2025 году в Алексеевском районе Москвы откроется спорткомплекс "Стальной". Его возведение началось по инициативе москвичей. Заниматься в этом комплексе смогут свыше 1 700 человек в сутки.