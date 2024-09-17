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Новости

17 сентября, 11:15

Общество

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение

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Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

Новости часа: колледжи смогут получить гранты за достижения в обучении студентов

В этом году более 2,5 тысячи студентов столичных колледжей заключат целевые договоры на обучение. В Москве активно развивается практика целевого обучения для студентов колледжей, особенно в сферах промышленного производства, транспорта, строительства, энергетики и гостиничного бизнеса.

Предполагается, что в новом учебном году студенты будут сотрудничать с ведущими работодателями, включая предприятия госкорпорации "Ростех" и Московский метрополитен.

Как устроено специальное образование в Москве? Что говорят о нем сами студенты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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