Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение

В этом году более 2,5 тысячи студентов столичных колледжей заключат целевые договоры на обучение. В Москве активно развивается практика целевого обучения для студентов колледжей, особенно в сферах промышленного производства, транспорта, строительства, энергетики и гостиничного бизнеса.

Предполагается, что в новом учебном году студенты будут сотрудничать с ведущими работодателями, включая предприятия госкорпорации "Ростех" и Московский метрополитен.

Как устроено специальное образование в Москве? Что говорят о нем сами студенты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.