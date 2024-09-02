Музыкант Родион Газманов: в центре "Галактика" создали все условия для детского творчества

Фото: Катерина Демчуг

Член общественного совета ЗАО Родион Газманов принял участие в открытии нового пространства молодежного центра "Галактика". Запрос жителей Тропарево-Никулина на интересный и качественный досуг возрос. Старые площади центра уже не вмещали всех желающих. Новый филиал расширил возможности людей получать дополнительное образование в своем районе.

Около года назад центр "Галактика" получил в собственность дополнительное пространство. Это было пустое помещение. Здесь провели масштабный ремонт: сделали зонирование, уложили пол, окрасили стены. Летом установили оборудование. Сейчас здесь есть все необходимое, чтобы проводить занятия танцами и йогой, также в центре будут готовить детей к школе, запустят занятия по изобразительному искусству. Также здесь будут проводить квесты и интеллектуальные игры для подростков и взрослых. Ввод в эксплуатацию дополнительного пространства позволит расширить число кружков и занятий, а также даст возможность принять больше учащихся.

"Чтобы таланты детей раскрывались в полной мере необходимо их сначала разглядеть, потом создать все необходимые условия для развития, дать ребятам опору смело проявлять себя в творчестве. Центр "Галактика" – пример кузницы творческих кадров. Здесь с любовью и большим вниманием занимаются детьми, вкладывая в них все силы", – отметил Газманов.

В свою очередь, член комиссии по образованию Мосгордумы Мария Киселева открыла новое здание школы № 1371. Оно рассчитано на 825 детей и обустроено по самым современным требованиям.

При этом особенно депутату понравилась ухоженная территория школьного здания с собственными теплицами. 1 сентября в честь открытия на территории школы был устроен праздник – День знаний, на который собрались учителя, ученики и родители.